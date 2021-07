Elisabetta Canalis disperata: “Fate presto, tutto in fiamme” – VIDEO (Di domenica 25 luglio 2021) La showgirl Elisabetta Canalis si trova da quasi un mese in vacanza nella sua Sardegna, da alcuni mesi messa sotto assedio dagli incendi. Losangelina d’adozione, ma con la terra sarda… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 25 luglio 2021) La showgirlsi trova da quasi un mese in vacanza nella sua Sardegna, da alcuni mesi messa sotto assedio dagli incendi. Losangelina d’adozione, ma con la terra sarda… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

CIAfra73 : Elisabetta Canalis torna protagonista in tv con #ViteDaCopertina, da settembre su #Tv8 - Sammax883B : @lover_anno Italy: Monica Bellucci, Elisabetta Canalis, Miriam Leone and Claudia Romani. - infoitcultura : Maddalena Corvaglia/ “Lite con Elisabetta Canalis? È un grande dolore” - infoitcultura : Elisabetta Canalis manda in tilt Instagram: “E le ventenni a casa” – VIDEO - zazoomblog : Elisabetta Canalis fa esplodere Instagram l’allenamento dell’ex velina diventa virale VIDEO - #Elisabetta #Canalis… -