Diffidate Federico Rossi contagiato dal coronavirus | dopo il tampone | le sue pesantissime parole

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 luglio 2021) Brutta sorpresa per. L'ex metà del duo Benji & Fede è risultato positivo ale per questo potrebbe essere costretto a saltare i pmi appuntamenti con Battiti Livi, il programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci di cui è già stato protagonista le scorse settimane. In coppia con Annalisa, infatti,è l'interprete di uno dei tormentoni pop dell'estate italiana, Movimento Lento. Negli ultimi giorni Fede, sempre molto attivo su Instagram e amatissimo dalle giovanissime, ha pubblicato molti video casalinghi. Un indizio, e infatti poi è seguito ...