SBK Assen | dopo la sua Superpole | Jonathan Rea conquista anche la vittoria in Gara 1

(Di sabato 24 luglio 2021)aver firmato laRealain1 sul circuito olandese ditornando così davanti a tutti nella classifica mondiale. Una prima mche si è conclusa con due giri d’anticipo per via di una bandiera rossa causata da una brutta caduta di Jonas Folger, portato al centro medico. Alle sue spalle invece, l’ormai ex leader del Mondiale, in sella alla Yamaha, ed il ducatista, hanno dato vita ad un duello ricco di sorpassi e controsorpassi. Complice la neutralizzazione della corsa alla fine ...

di Stefano Belli} Diretta/ Superbike, streaming tv: Fp2 Gp Olanda 2021, Rea super, Bautista ...così la strada a Jonathan Rea che prende il largo e si invola verso la vittoria di gara 1 ad, ...Le campane della cattedrale del motociclismo suonano a festa per la vittoria in Gara 1 di Jonathan Rea, vittoria numero tredici sul tracciato olandese e nuovo record per il nordirlandese. Termina in ...Dalle prime notizie sembra che il tedesco sia cosciente e senza rilevanti danni fisici. Assen. Jonathan Rea Alle spalle dei trio di testa ha concluso l’idolo locale Michael Van der Mark. Opaco nelle ...In una prima manche conclusa anzitempo a causa di una bandiera rossa, a vincere è stato il nordirlandese della Kawasaki, che torna così leader del mondiale. Bene Locatelli, quinto ...