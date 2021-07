Salvini e Carriera colazione insieme, IoApro ribadisce: ‘NO green pass’ (Di sabato 24 luglio 2021) Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato che il Movimento IoApro sta diffondendo in questi minuti, ove si annuncia che il leader del Movimento Io Apro, Umberto Carriera, ha incontrato informalmente, dinanzi ad un caffé, a Pesaro Matteo Salvini, Leader della Lega, per confrontarsi sul green Pass, eccovi quanto é emerso Comunicato Stampa: “E’ di questa mattina l’incontro informale che si è tenuto a Pesaro tra il Leader di Io Apro Umberto Carriera ed il Leader della Lega Matteo Salvini, i due dinanzi ad un caffè hanno discusso sul dibattuto green Pass. Umberto ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 24 luglio 2021) Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato che il Movimentosta diffondendo in questi minuti, ove si annuncia che il leader del Movimento Io Apro, Umberto, ha incontrato informalmente, dinanzi ad un caffé, a Pesaro Matteo, Leader della Lega, per confrontarsi sulPass, eccovi quanto é emerso Comunicato Stampa: “E’ di questa mattina l’incontro informale che si è tenuto a Pesaro tra il Leader di Io Apro Umbertoed il Leader della Lega Matteo, i due dinanzi ad un caffè hanno discusso sul dibattutoPass. Umberto ...

Advertising

rogelio10101010 : RT @tormalina33: questo è un vero pagliaccio e questo vorrebbe essere il leader del cdx in Italia? lasciamo perdere che il ,centro, sarebbe… - ZioKlint : RT @tormalina33: questo è un vero pagliaccio e questo vorrebbe essere il leader del cdx in Italia? lasciamo perdere che il ,centro, sarebbe… - vendutoschifoso : RT @tormalina33: questo è un vero pagliaccio e questo vorrebbe essere il leader del cdx in Italia? lasciamo perdere che il ,centro, sarebbe… - eowyn962010 : RT @tormalina33: questo è un vero pagliaccio e questo vorrebbe essere il leader del cdx in Italia? lasciamo perdere che il ,centro, sarebbe… - marcyrav : RT @tormalina33: questo è un vero pagliaccio e questo vorrebbe essere il leader del cdx in Italia? lasciamo perdere che il ,centro, sarebbe… -