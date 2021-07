Puglia, in arrivo dieci giorni (o più) di caldo intenso Bari domani bollino giallo (Di sabato 24 luglio 2021) Bari bollino verde, ancora oggi. domani giallo, secondo la classificazione del ministero della Salute per le città campione in tema di ondate di calore. Temperature in salita oggi in Puglia, una sorta di avvicinamento al periodo di gran caldo che si prospetta da domani per dieci-quindici giorni con temperature che nelle zone interne possono superare anche i quaranta gradi. Si prospetta un ritorno alle bollenti settimane scorse. L'articolo Puglia, in arrivo dieci giorni (o ... Leggi su noinotizie (Di sabato 24 luglio 2021)verde, ancora oggi., secondo la classificazione del ministero della Salute per le città campione in tema di ondate di calore. Temperature in salita oggi in, una sorta di avvicinamento al periodo di granche si prospetta daper-quindicicon temperature che nelle zone interne possono superare anche i quaranta gradi. Si prospetta un ritorno alle bollenti settimane scorse. L'articolo, in(o ...

Advertising

DPCgov : ????#AllertaARANCIONE #17luglio per rischio temporali e idrogeologico su settori di Abruzzo e Puglia ????#AllertaGIALLA… - NoiNotizie : #Puglia #meteo, in arrivo dieci giorni (o più) di caldo intenso - shaedowhunter : Io che arrivo addirittura a contattare la regione Puglia per avere info sulla borsa di studio, sono una rompipalle a livello agonistici - graziasteps : @Ornella95635130 @VaeVictis Certo, la Puglia chiede (senza troppe pretese pare) il tampone all'arrivo presso un asl… - qrlerthart : @thedoctorIies CREPATA AMO MA SONO LIBERA UN CAZZO DI ELFO ARRIVO IN PUGLIA ASPETTAMI -