Programmi TV di stasera, domenica 25 luglio 2021. Su Rai 1 Miriam Leone ‘mette la nonna in freezer’ (Di domenica 25 luglio 2021) Metti la nonna in Freezer - Miriam Leone Rai1, ore 21.25: Metti la nonna in Freezer Film del 2018, di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Claudia, giovane restauratrice, attende da tempo un pagamento dalla Sovrintendenza, ma non viene mai pagata. L’unica entrata certa è la pensione della nonna Birgit, che però improvvisamente muore. La ragazza, disperata, ha l’idea di surgelare il cadavere dell’anziana per continuare ad incassare la sua pensione. Rai2, ore 21.05: ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 25 luglio 2021) Metti lain Freezer -Rai1, ore 21.25: Metti lain Freezer Film del 2018, di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, con Fabio De Luigi,, Barbara Bouchet. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Claudia, giovane restauratrice, attende da tempo un pagamento dalla Sovrintendenza, ma non viene mai pagata. L’unica entrata certa è la pensione dellaBirgit, che però improvvisamente muore. La ragazza, disperata, ha l’idea di surgelare il cadavere dell’anziana per continuare ad incassare la sua pensione. Rai2, ore 21.05: ...

Advertising

zazoomblog : Guida TV: programmi di stasera lunedì 26 luglio 2021 - #Guida #programmi #stasera #lunedì - ElenaMarino17 : RT @Simo_Florence: @NinoCascione1 Già. Vedere programmi come Techetechete di stasera mi fa rendere conto ancora di più dell'immensa miseria… - Simo_Florence : @NinoCascione1 Già. Vedere programmi come Techetechete di stasera mi fa rendere conto ancora di più dell'immensa mi… - bloodyvangel : Programmi per stasera? — studiare e se riesco a finire presto vorrei iniziare shadows and bones!! e tu? - rebecaselli : @auroomalik un botto di roba infatti mi sento una palla ora ahaha abbiamo mangiato l’antipasto di frutta, formaggi… -