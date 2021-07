Piango la scomparsa di un amico, Nicola Tranfaglia, storico antifascista (Di sabato 24 luglio 2021) Piango oggi un caro e vecchio amico che ho frequentato dagli anni giovanili dell’università torinese e al quale mi lega il rapporto fraterno e filiale ad un tempo con il comune maestro e amico, l’indimenticabile mite giacobino, prof. Sandro Galante Garrone, uomo di Giustizia e Liberta e partigiano combattente, membro del comitato di liberazione nazionale, di cui Nicola fu assistente a Torino formandosi con la sua guida quale storico. Nicola Tranfaglia, uno storico fedele agli ideali dell’antifascismo. Ricerca storiografica e impegno civile guidavano lo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021)oggi un caro e vecchioche ho frequentato dagli anni giovanili dell’università torinese e al quale mi lega il rapporto fraterno e filiale ad un tempo con il comune maestro e, l’indimenticabile mite giacobino, prof. Sandro Galante Garrone, uomo di Giustizia e Liberta e partigiano combattente, membro del comitato di liberazione nazionale, di cuifu assistente a Torino formandosi con la sua guida quale, unofedele agli ideali dell’antifascismo. Ricerca storiografica e impegno civile guidavano lo ...

