No Vax in piazza contro il green pass, manifestazioni in 80 città (Di sabato 24 luglio 2021) I No Vax scendono in piazza oggi pomeriggio in svariate città italiane per manifestare contro la ‘dittatura sanitaria’ riguardante l’introduzione del green pass per accedere a eventi e luoghi pubblici, decisa dal governo. Le manifestazioni sono in programma alle 17.30 in circa un’ottantina di città, indette attraverso un canale Telegram dal movimento autonominatosi “Basta dittatura”, dove interagiscono cittadini, ma anche alcuni sanitari. Gli slogan sono “contro il passaporto schiavitù”, “contro obblighi vaccinali”, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) I No Vax scendono inoggi pomeriggio in svariateitaliane per manifestarela ‘dittatura sanitaria’ riguardante l’introduzione delper accedere a eventi e luoghi pubblici, decisa dal governo. Lesono in programma alle 17.30 in circa un’ottantina di, indette attraverso un canale Telegram dal movimento autonominatosi “Basta dittatura”, dove interagiscono cittadini, ma anche alcuni sanitari. Gli slogan sono “ilaporto schiavitù”, “obblighi vaccinali”, ...

