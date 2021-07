Milan-Modena | la felicità di Bennacer dopo la vittoria in amichevole

Advertising

AntoVitiello : Le amichevoli estive del #Milan ?? 24 luglio 17.00: Milan-Modena a Milanello ?? 31 luglio 20.30: Nizza-Milan a Nizz… - DiMarzio : Seconda uscita stagionale per il #Milan: le scelte ufficiali di Pioli - Gazzetta_it : Diaz incanta subito, il Milan è già brillante: 5-0 al Modena - sportli26181512 : Milan 5-0 Modena, gli highlights della seconda amichevole pre stagione: Il Milan ha battuto 5-0 il Modena nel secon… - yesimtaej : RT @MilanNewsit: Milan 5-0 Modena, gli highlights della seconda amichevole pre stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Modena

Autore oggi di una buona prova in, Leao è stato al centro del dibattito di calciomercato su Twitter Leao ©Getty ImagesRafael Leao accende il dibattito suo social. Autore di una buona prova e di un gol nella vittoria ...Il risultato conta poco, ma l'atteggiamento dei rossoneri piace al capitano, intervistato daTV durante il test col. Prima di tutto, però, è doveroso un pensiero per Ivan Gazidis: "Siamo ...Il Milan ha battuto 5-0 il Modena nel secondo test della sua pre stagione: in rete, tutti nel primo tempo, Brahim Diaz, Rafael Leao, Fikayo Tomori, Rade Krunic e Theo Hernandez. Ecco gli ...Nel pomeriggio il Milan è sceso in campo sul ribassato di Milanello e ha affrontato il Modena in amichevole sotto il caldo sole di Carnago. I rossoneri hanno travolto gli emiliani con un ...