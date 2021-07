Matteo Salvini | Draghi poteva telefonarmi | mi ha stupito negativamente

(Di sabato 24 luglio 2021) “Sono rimasto. Ma non voglio commentare le sue parole”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega, in merito alle parole del premier Mariosugli appelli a non vaccinarsi.E alla domanda se si siano sentiti dopo quella dichiarazione risponde: “No, l’avevo sentito prima del Consiglio dei ministri e avevamo dialogato amabilmente su tante questioni. Se aveva qualche osservazione da muovermidirmelo al telefono e non attraverso una conferenza stampa”. Sul Green passsottolinea: “Resto ...

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Salvini

Lo dice in una intervista al Corriere della Sera il segretario della Legache a proposito delle parole usate dal premier in conferenza stampa dice: "Sono rimasto stupito negativamente. ...'La vaccinazione era stata prenotata per tempo, mica si può decidere dalla sera alla mattina'. Lo dice il segretario della Lega,, in una intervista al Corriere della Sera. 'Sono rimasto stupito negativamente', dalle parole del premier Mario Draghi che, qualche giorno fa ha affermato che 'invitare a non vaccinarsi'...Il leader della Lega: "Io vaccinato per scelta, ma capisco chi si lamenta del greenpass" "Ero e resto contrario al green pass. Abbiamo cercato di limitare i danni che sarebbero derivati nel caso di ap ...ROMA. I ministri leghisti hanno votato il decreto che impone il green pass obbligatorio "ma resto contrario. Abbiamo cercato di limitare i danni che sarebbero derivati nel caso di applicazione estensi ...