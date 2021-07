LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Vito Dell’Aquila in finale per l’oro! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE DI Vito Dell’Aquila 10.05 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 12.00 per i ripescaggi, cui faranno seguito finale per il bronzo e, soprattutto, quella per l’oro! A più tardi! 10.04 La finale di Vito Dell’Aquila inizierà alle 21.45 locali, le 14.45 in Italia! 10.02 In finale il giovane azzurro affronterà il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, che a sorpresa ha eliminato il sudcoreano Jun Jang. 10.00 Vito Dell’Aquila, a soli 20 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL TABELLONE DI10.05 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 12.00 per i ripescaggi, cui faranno seguitoper il bronzo e, soprattutto, quella perA più tardi! 10.04 Ladiinizierà alle 21.45 locali, le 14.45 in Italia! 10.02 Inil giovane azzurro affronterà il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi, che a sorpresa ha eliminato il sudcoreano Jun Jang. 10.00, a soli 20 ...

