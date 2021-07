Inter, Salcedo: “Ottimo approccio con Inzaghi, darò il massimo” (Di sabato 24 luglio 2021) “Con Inzaghi c’è stato un approccio molto positivo, abbiamo parlato e mi ha fatto sentire subito molto bene. Gli anni in prestito sono stati importantissimi, sono maturato, mi sento cresciuto rispetto a due anni fa, per me è stata un’esperienza molto positiva”. Queste le parole di Eddie Salcedo, al rientro dal prestito all’Hellas Verona e ora pronto a giocarsi le sue chance con l’Inter. Ai microfoni del canale ufficiale del club, l’attaccante dimostra di avere le idee chiare: “Voglio dare sempre il massimo per questa maglia e cercherò di dare sempre il mio contributo. Con attaccanti come Lukaku, Lautaro, ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) “Conc’è stato unmolto positivo, abbiamo parlato e mi ha fatto sentire subito molto bene. Gli anni in prestito sono stati importantissimi, sono maturato, mi sento cresciuto rispetto a due anni fa, per me è stata un’esperienza molto positiva”. Queste le parole di Eddie, al rientro dal prestito all’Hellas Verona e ora pronto a giocarsi le sue chance con l’. Ai microfoni del canale ufficiale del club, l’attaccante dimostra di avere le idee chiare: “Voglio dare sempre ilper questa maglia e cercherò di dare sempre il mio contributo. Con attaccanti come Lukaku, Lautaro, ...

Advertising

mr_kubra : RT @sportface2016: #Inter, le parole di #Salcedo: 'Ottimo approccio con Inzaghi' - sportface2016 : #Inter, le parole di #Salcedo: 'Ottimo approccio con Inzaghi' - adamcalcio : Inter’s current CF roster Lukaku Lautaro Alexis Pinamonti Salcedo Satriano Colidio Mulattieri Sales need to be made - sportli26181512 : Salcedo: 'Inter, sono maturato tanto. Voglio dare il massimo per questa maglia. Con Lukaku e Lautaro...': Intervist… - infoiteconomia : Inter, Salcedo: “Inzaghi? Mi ha fatto sentire bene. Ora sono maturato” -