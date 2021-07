Incidente Capri, bandiera resta a mezz’asta: allo studio misure per riaprire strada (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCapri (Na) – “Attendiamo che si compiano tutti gli atti dovuti e continuiamo a far sentire la nostra vicinanza alla nostra famiglia del giovane autista. Sul pennone del Comune resta la bandiera a mezz’asta in segno di lutto“. Così il sindaco di Capri Marino Lembo dopo le prime anticipazioni sull’autopsia sul corpo di Emanuele Melillo. Intanto il sindaco e la Provincia si stanno adoperando per consentire l’apertura della strada che conduce da Marina Grande in Piazzetta studiando soluzioni alternative per evitare il blocco totale del movimento veicolare. “Una delle ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – “Attendiamo che si compiano tutti gli atti dovuti e continuiamo a far sentire la nostra vicinanza alla nostra famiglia del giovane autista. Sul pennone del Comunelain segno di lutto“. Così il sindaco diMarino Lembo dopo le prime anticipazioni sull’autopsia sul corpo di Emanuele Melillo. Intanto il sindaco e la Provincia si stanno adoperando per consentire l’apertura dellache conduce da Marina Grande in Piazzetta studiando soluzioni alternative per evitare il blocco totale del movimento veicolare. “Una delle ...

