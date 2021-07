Green Pass, come funziona per bimbi e adolescenti: le info utili (Di sabato 24 luglio 2021) La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 luglio 2021) La Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID certificate nasce su proposta della Commissione europea per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19. L'articolo .

Advertising

VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - borghi_claudio : Ora per coerenza green pass a Palazzo Chigi e ministeri, vero? - NicolaPorro : Quello che sta accadendo con il #greenpass è pazzesco. Anche perché ieri, in conferenza stampa, #Draghi ha racconta… - MichelleLauro : RT @GeopoliticalCen: Parigi, violente manifestazioni in città contro il Green Pass. La polizia cerca di intervenire ma con scarso successo - GFabrygherardi : RT @AzzurraBarbuto: Parenzo ha appena affermato che i sindaci potrebbero vietare le manifestazioni contro il Green Pass indette in questi g… -