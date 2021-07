Google Stadia inizia i beta test per la funzione Crowd Play su Youtube (Di sabato 24 luglio 2021) Google Stadia si aggiornerà a breve con una nuova feature, il Crowd Play, una modalità che permette agli spettatori di un qualsiasi streaming su Youtube di giocare ai titoli trasmessi. Si tratta, come potete immaginare, di una funzione decisamente interessante, sebbene promessa da Google già ai tempi dell'annuncio di Stadia. Dopo un po' di attesa, siamo lieti di vederla finalmente all'opera. Crowd Play sarà disponibile in fase beta e sarà accessibile ad una moltitudine di Youtuber, sebbene ... Leggi su eurogamer (Di sabato 24 luglio 2021)si aggiornerà a breve con una nuova feature, il, una modalità che permette agli spettatori di un qualsiasi streaming sudi giocare ai titoli trasmessi. Si tratta, come potete immaginare, di unadecisamente interessante, sebbene promessa dagià ai tempi dell'annuncio di. Dopo un po' di attesa, siamo lieti di vederla finalmente all'opera.sarà disponibile in fasee sarà accessibile ad una moltitudine dir, sebbene ...

