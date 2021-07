Depilazione inguine totale | se la conosci non è più un tabù

Leggi su dilei

(Di sabato 24 luglio 2021) Ladell’è ormai una routine di bellezza scelta da molte: eliminare completamente i peli dalla zona del pube, la cosiddetta brazilian wax, è diventata una consuetudine non solo nei mesi estivi, ma anche in quelli invernali. Prima usata per evitare di mostrare peli in bikini o costume, oggi è una scelta di molte per diversi motivi: da quelli estetici a quelli igienici, dallo stile alla pulizia, passando per i rapporti passionali. Da diversi anni non è più une parlarne apertamente è ormai routine, ma laamo davvero a così a fondo e sappiamo tutti e i pro e i contro ...