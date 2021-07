Covid | Salvini | ‘prudenti sì | ma non morire di paure e chiusure’

(Di sabato 24 luglio 2021) Roma, 24 lug (Adnkronos) – “Questo virus va ricacciato. Prudenti sì, ma nondie chiusure. Viva la vita e viva la libertà”. Lo ha detto Matteoa Pesaro per la raccolta delle firme per il referendum sulla giustizia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

mante : Salvini si è infine vaccinato contro il Covid questa mattina a Milano. Sono costretto a dirvelo io perché lui sui s… - petergomezblog : Matteo Salvini si è vaccinato contro il Covid. Dopo il richiamo di Draghi anche il leader della Lega ha fatto la pr… - Agenzia_Ansa : Salvini si è vaccinato stamattina a Milano. Il leader della Lega ha pubblicato una foto sui social dopo la somminis… - O_Strunz : Ci è voluto il #Covid per inoculare #Salvini. (#PietroGrifone) #24luglio #vaccinoobbligatorio - Martorel9 : RT @janavel7: Parlo di propaganda e non di politica. Mi piacerebbe un PD che replicasse a muso duro alle castronerie del duo Salvini-Meloni… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini

E veniamo a. A nostro avvisoha fatto una cosa molto giusta appoggiando la raccolta di firme promossa dai radicali sui sei referendum sulla giustizia: vedendo le centinaia di ...dice di capire 'i tanti che si lamentano. A loro dico di avere fiducia, noi non cambieremo ... E ricordo che in Italia per ilè morto un solo ragazzo sotto i 20 anni. Poi, se qualcuno ...Il leader della Lega dice di essere ancora contrario al green pass obbligatorio introdotto dal governo Draghi (di cui il suo partito fa parte), ma ...Roma, 24 lug (Adnkronos) - "Questo virus va ricacciato. Prudenti sì, ma non morire di paure e chiusure. Viva la vita e viva la libertà". Lo ha detto Matteo Salvini a Pesaro per la raccolta delle firme ...