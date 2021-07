Advertising

SulPanaro : Concordia, il 27 luglio presentazione del libro “Pescatori di uomini” - CRToscana : RT @arpatoscana: Il 23 luglio 2014 la Costa #Concordia, trainata da due rimorchiatori oceanici, lascia l'isola del Giglio dove era naufraga… - CittadinidiTwtt : RT @arpatoscana: Il 23 luglio 2014 la Costa #Concordia, trainata da due rimorchiatori oceanici, lascia l'isola del Giglio dove era naufraga… - arpatoscana : Il 23 luglio 2014 la Costa #Concordia, trainata da due rimorchiatori oceanici, lascia l'isola del Giglio dove era n… - AlBarnardon : Venerdì 23 Luglio a Concordia - 'Cosa beveva Janis Joplin -

Ultime Notizie dalla rete : Concordia luglio

SulPanaro

- Martedì 27, la rassegna "Cortile d'autore - La creatività giovanile di racconta" ospita alle ore 21.15 in piazza Gina Borellini, a, la presentazione del libro 'Pescatore ...Il 31- e in replica l'1, il 7 e l'8, il 27 e il 28 agosto - toccherà all'Iliade interpretata da Sebastiano Lo Monaco, sotto il tempio della; il 15, 25 e 29 agosto ecco ? E non ...Concordia, il 27 luglio presentazione del libro “Pescatori di uomini” CONCORDIA – Martedì 27 luglio, la rassegna “Cortile d’autore – La creatività giovanile di racco ...Gli dei appariranno da dietro le colonne, Cassandra predirà un futuro nefasto, Ettore cercherà il confronto con Achille, e le tre dee irate si fronteggeranno cercando il consenso di Paride.