Charlene di Monaco e Pauline Ducruet: principesse alle Olimpiadi (Di sabato 24 luglio 2021) Dimenticate timorose principesse con scarpette di cristallo ai piedi. Da Charlene di Monaco (ancora assente dal Principato..) a Kate Middleton, da Diana Spencer a Pauline Ducruet e Charlotte Casiraghi, le Royal Girls amano lo sport. Anche le discipline più competitive ed estreme. Kate Middleton, per prima. Charlene di Monaco e Pauline Ducruet: due sirene alle Olimpiadi Alcune di loro non si sono limitate a praticare sport solo per passione e passatempo. O soltanto per restare in forma o trovare il proprio ...

Sara_1083 : Più del principe di Monaco, avrei citato la principessa Charlene come esempio di sportiva nella famiglia monegasca. #Tokyo2020 - FilippoCarmigna : Perché Alberto di Monaco e i figli non possono fare visita a Charlène in Sudafrica? - FilippoCarmigna : La principessa Charlene su Alberto di Monaco: “Ecco perché non posso vederlo” - VanityFairIt : Va a tutti gli eventi ufficiali dei Grimaldi, tanto che nel Principato lo hanno ribattezzato (non senza ironia) «il… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Alberto e #Charlene si separano? Lei cerca casa a Johannesburg, il principe torna in pubblico così -