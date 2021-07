Calciatori & fiori d'arancio, ecco la prima notte di nozze di Verratti, Bernardeschi e Sensi (Di sabato 24 luglio 2021) Hanno atteso la fine degli Europei e, dopo la felicità per la vittoria italiana, ecco altre feste in casa Azzurri. Ha aperto le danze Bernardeschi, seguito a ruota da Verratti e Sensi. E dopo i fiori ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 luglio 2021) Hanno atteso la fine degli Europei e, dopo la felicità per la vittoria italiana,altre feste in casa Azzurri. Ha aperto le danze, seguito a ruota da. E dopo i...

Advertising

robymancio : Per questa prima avventura finita nel migliore dei modi, non mi resta che scrivere un grande grazie a tutti: tifosi… - reportrai3 : Questa sera alle 23.20 su @RaiTre dopo #Report non perdete l'appuntamento con 'Il fattore umano'. Il tema dell'inc… - NicolaPorro : L’Economist contro la #Nazionale. La nostra colpa? Non avere calciatori di colore: leggete le assurde argomentazion… - DesireeCastel15 : RT @CB_Ignoranza: Oggi cominciano le Olimpiadi. E se nelle varie discipline gareggiassero i calciatori? ???? - noeminapoletano : RT @robymancio: Per questa prima avventura finita nel migliore dei modi, non mi resta che scrivere un grande grazie a tutti: tifosi, calcia… -