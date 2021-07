Amici, Ex allievo va in arresto cardiaco: ecco cosa è successo (Di sabato 24 luglio 2021) In queste ore i fan del Talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi, hanno vissuto una grande paura. Uno degli ex allievi più amati ha subito un arresto cardiaco in seguito alla somministrazione del vaccino anti-Covid19. Il giovane ballerino ha spiegato sui social di trovarsi fuori dall’Italia per lavoro e di essersi trovato improvvisamente in ospedale in condizioni quasi disperate: vediamo di chi si tratta e cosa è successo. Ballerino di Amici finisce in terapia intensiva Ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi pochi anni fa come ballerino e da allora ha avuto una ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 luglio 2021) In queste ore i fan del Talent di Canale 5,di Maria De Filippi, hanno vissuto una grande paura. Uno degli ex allievi più amati ha subito unin seguito alla somministrazione del vaccino anti-Covid19. Il giovane ballerino ha spiegato sui social di trovarsi fuori dall’Italia per lavoro e di essersi trovato improvvisamente in ospedale in condizioni quasi disperate: vediamo di chi si tratta e. Ballerino difinisce in terapia intensiva Ha partecipato addi Maria De Filippi pochi anni fa come ballerino e da allora ha avuto una ...

