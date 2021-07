Warcraft 3 | Reforged ha subito una cattiva gestione ed un taglio dei costi? Spunta un report dettagliato

(Di venerdì 23 luglio 2021) La deludente versione diè stata il risultato di tagli di budget,e controversie interne, secondo un rapporto pubblicato di recente da Bloomberg. Pubblicato lo scorso febbraio,è arrivato ai giocatori in uno stato tutt'altro che ottimo. Non solo il remake mancava di molti dei grandiosi aggiornamenti pianificati, ma ha rovinato retroattivamente l'originale3 del 2002, sostituendo il servizio online con uno privo di funzionalità di base come le classifiche competitive. Nel nuovo, le fonti scrivono che ...

IIIè stato lanciato 9 mesi fa con feature mancanti e bug , e a distanza di così tanto tempo ancora non c'è stata una patch risolutiva. Anzi, il team di sviluppo originario è stato ...La fedeltà all'essenza del gioco originale aiuterà il team di sviluppo ad evitare che si ripeta quanto avvenuto conIII:. Ad esempio, l'HD non sarà una forzatura e solo ciò che ...Activision Blizzard è al centro delle polemiche per una denuncia di molestie e per un reportage sullo sviluppo di Warcraft III Reforged.Stando ad un articolo pubblicato su Bloomberg, Blizzard è sotto accusa per i problemi che hanno caratterizzato Warcraft III: Reforged.