Voghera, Adriatici non ricorda cosa sia successo al momento dello sparo: "E' un uomo distrutto" (Di venerdì 23 luglio 2021) La gip deve decidere sulla richiesta avanzata dalla procura di Pavia di confermare le misure cautelari ad Adriatici, ora ai domiciliari, per il pericolo della reiterazione del reato e dell'inquinamento delle prove. Sabato manifestazione a sostegno della famiglia della vittima Leggi su rainews (Di venerdì 23 luglio 2021) La gip deve decidere sulla richiesta avanzata dalla procura di Pavia di confermare le misure cautelari ad, ora ai domiciliari, per il pericolo della reiterazione del reato e dell'inquinamento delle prove. Sabato manifestazione a sostegno della famiglia della vittima

Advertising

borghi_claudio : Della storia di Voghera non so nulla perchè mi sto occupando di ben altro, però a chi da oggi riempie il web con il… - SusannaCeccardi : Non possiamo sapere ancora se #adriatici sia colpevole oppure no. Lo stabiliranno i magistrati. Quello che possiamo… - fattoquotidiano : Voghera, chiesta la conferma dei domiciliari per Adriatici: “C’è il pericolo di reiterazione del reato e di inquina… - alita31580584 : RT @ilgiornale: 'Parole immonde sull'omicidio'. #Saviano attacca la #Lega sul caso #Adriatici, parlando di gesto razzista. Il commento di @… - messveneto : Delitto di Voghera, Adriatici: “Non ricordo come sia partito quel colpo”: Gli avvocati: sbagliato parlare di una li… -