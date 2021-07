“Vinceremo il Covid e torneremo alla normalità, ma non prima del 2022/23”, afferma lo scienziato Delfraissy (Di venerdì 23 luglio 2021) “Vinceremo il Covid, ma non subito”, prima dovremo combattere “una nuova variante nel corso del prossimo inverno, perché questo virus ha capacità di mutazioni fuori della norma”. Non ha dubbi Jean-François Delfraissy, presidente del Consiglio scientifico francese, torneremo alla ‘normalità’ ma, avverte, non prima del “2022-2023”. Lo scienziato francese: “Non ci sono soluzioni miracolose. Da agosto mi aspetto 50mila contagi al giorno” Se lo dice lui, che proprio in queste settimane si trova a dover fronteggiare un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) “il, ma non subito”,dovremo combattere “una nuova variante nel corso del prossimo inverno, perché questo virus ha capacità di mutazioni fuori della norma”. Non ha dubbi Jean-François, presidente del Consiglio scientifico francese,’ ma, avverte, nondel “-2023”. Lofrancese: “Non ci sono soluzioni miracolose. Da agosto mi aspetto 50mila contagi al giorno” Se lo dice lui, che proprio in queste settimane si trova a dover fronteggiare un ...

