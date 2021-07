Ultime Notizie Roma del 23-07-2021 ore 16:10 (Di venerdì 23 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Davide vaccini e oggi supera le 64 milioni di dosi somministrate un numero record procediamo a ritmo incalzante 570.000 al giorno lo confermano il ministro della Salute Roberto Speranza intanto schizza alle reti nazionali che passa la soglia di una attestando c’è 126 una persona con il virus oramai conta già più di un’altra le ospedalizzazioni determinanti per il cambio di colore che orario America che in terapia intensiva nuovo indicatore a livello nazionale sono rispettivamente al 2,1% e 2% lontano dalle soglie di zona gialla del 15:10 % ma Alcune regioni sono già oltre il 5% per ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Davide vaccini e oggi supera le 64 milioni di dosi somministrate un numero record procediamo a ritmo incalzante 570.000 al giorno lo confermano il ministro della Salute Roberto Speranza intanto schizza alle reti nazionali che passa la soglia di una attestando c’è 126 una persona con il virus oramai conta già più di un’altra le ospedalizzazioni determinanti per il cambio di colore che orario America che in terapia intensiva nuovo indicatore a livello nazionale sono rispettivamente al 2,1% e 2% lontano dalle soglie di zona gialla del 15:10 % ma Alcune regioni sono già oltre il 5% per ...

