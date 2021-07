Traffico, scatta l'esodo di fine luglio: ecco i punti critici sulle strade per il week-end (Di venerdì 23 luglio 2021) Viabilità Italia segnala che tra venerdì pomeriggio e domenica “si assisterà a significativi spostamenti dei vacanzieri verso le principali località turistiche d’Italia e dei Paesi confinanti”, anche se il bollino rosso non sarà in questo fine settimana ma nel prossimo. Anas prevede Traffico intenso, soprattutto in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani per i numerosi spostamenti locali. Domenica pomeriggio, code vicino alle città per i rientri Leggi su tg24.sky (Di venerdì 23 luglio 2021) Viabilità Italia segnala che tra venerdì pomeriggio e domenica “si assisterà a significativi spostamenti dei vacanzieri verso le principali località turistiche d’Italia e dei Paesi confinanti”, anche se il bollino rosso non sarà in questosettimana ma nel prossimo. Anas prevedeintenso, soprattutto in direzione sud,principali direttrici verso le località di villeggiatura e in uscita dai centri urbani per i numerosi spostamenti locali. Domenica pomeriggio, code vicino alle città per i rientri

