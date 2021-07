Tokyo 2020, taekwondo 58 kg: data, orario, tv e streaming con Vito Dell’Aquila (Di sabato 24 luglio 2021) Tutto pronto per l’esordio di Vito Dell’Aquila, taekwondoka italiano classe 2000, a Tokyo 2020. Si parte dalle 05:20, ora italiana, del mattino di sabato 24 luglio con l’azzurro che, nella categoria dei 58 kg, sfiderà l’ungherese figlio d’arte Omar Salim (suo padre è Gergely Salim, oro olimpico a Barcellona). Si parte con gli ottavi di finale e potrete seguire la gara su Discovery+, con la sua offerta streaming di oltre 3000 ore di diretta, e con l’opzione Eurosport 1 e 2. Oltre a Rai2 e RaiSport. Sportface.it invece vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la diretta live ... Leggi su sportface (Di sabato 24 luglio 2021) Tutto pronto per l’esordio dika italiano classe 2000, a. Si parte dalle 05:20, ora italiana, del mattino di sabato 24 luglio con l’azzurro che, nella categoria dei 58 kg, sfiderà l’ungherese figlio d’arte Omar Salim (suo padre è Gergely Salim, oro olimpico a Barcellona). Si parte con gli ottavi di finale e potrete seguire la gara su Discovery+, con la sua offertadi oltre 3000 ore di diretta, e con l’opzione Eurosport 1 e 2. Oltre a Rai2 e RaiSport. Sportface.it invece vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la diretta live ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - mafaldina88 : Guarda ogni imperdibile momento dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 live su discovery+?????? @discoveryplusIT #adv… - sportface2016 : #Tokyo2020 | #Taekwondo, oggi in tv gli ottavi della categoria maschile 58kg con #DellAquila: ecco come vederli - sportface2016 : #Tokyo2020, oggi in tv la prova in linea di #ciclismo maschile su strada: ecco canale, orario e diretta streaming -