Suga dei BTS dice di sentirsi “un po’ stordito”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 23 luglio 2021) “C’è sicuramente un po’ di pressione, ma fare il meglio che possiamo fare è come abbiamo sempre fatto“. Il rapperdei BTS ha espresso la sua gratitudine verso i fan per il successo dell’ultimo singolo del gruppo ‘Permission To Dance’. Cosa ha dettodei BTS? In un breve vlog caricato sul canale YouTube del gruppo BANGTANTV il 21 luglio,si è aperto sui suoi sentimenti per il successo di ‘Permission To Dance’, che ha recentemente debuttato al numero uno della classifica Billboard Hot 100. Durante il video, l’idolo K-pop ha anche espresso la sua gratitudine verso i fan del gruppo (noti anche come ARMYs) per il successo. ...