Steam Deck: Valve non ha ancora trovato un gioco che non ci giri – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 23 luglio 2021) Stando a Valve, Steam Deck riesce a gestire praticamente tutti i giochi PC, anche quelli usciti nel 2021.. Steam Deck può far girare tutti i giochi, anche quelli usciti nel 2021. A dirlo è stata Valve stessa, per voce dello sviluppatore Pierre-Loup Griffais, in un’intervista rilasciata a IGN.com, in cui si è parlato degli aspetti tecnici della console e delle sue potenzialità. Valve: “Per noi il vero test sono stati i giochi usciti l’anno scorso. Non giravano bene sui vecchi prototipi e sulle altre architetture che abbiamo sperimentato. Questa è la prima ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 luglio 2021) Stando ariesce a gestire praticamente tutti i giochi PC, anche quelli usciti nel 2021..può far girare tutti i giochi, anche quelli usciti nel 2021. A dirlo è statastessa, per voce dello sviluppatore Pierre-Loup Griffais, in un’intervista rilasciata a IGN.com, in cui si è parlato degli aspetti tecnici dellae delle sue potenzialità.: “Per noi il vero test sono stati i giochi usciti l’anno scorso. Non giravano bene sui vecchi prototipi e sulle altre architetture che abbiamo sperimentato. Questa è la prima ...

Advertising

HDblog : Valve conferma: su Steam Deck si potrà cambiare l'SSD, ma non sarà facile - Multiplayerit : Steam Deck: Valve non ha ancora trovato un gioco che non ci giri - Asgard_Hydra : Steam Deck: Valve non ha ancora trovato un gioco che non ci giri - - Asgard_Hydra : Steam Deck: dopo anni di test non esiste un gioco che dia problemi - spaziogames : Bene, ma non benissimo. #SteamDeck -