Raikkonen | “Futuro? Non mi interessa chi prenderà il mio posto”

Intervistato da Sport 1, Kimi Raikkonen ha parlato del suo Futuro. Il finlandese è il pilota più anziano in Formula Uno (41 anni) con circa 22 anni di carriera. Ricciardo: "Hamilton responsabile del contatto con Max" Raikkonen: il Futuro sarà lontano dalla F1? Nonostante l'età, Kimi Raikkonen continua a regalare momenti magici in pista alla guida dell'Alfa Romeo. La vettura non permette al finlandese di lottare per il titolo ma Raikkonen riesce ancora a divertirsi nonostante i 22 anni di carriera. L'ex pilota Ferrari (campione del mondo nel 2007) è consapevole però che il suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Raikkonen Futuro Alfa Romeo Racing guarda a Bottas per il dopo Raikkonen In casa Alfa Romeo Racing il futuro di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi sembra sempre più appeso ad un filo , a meno di stravolgimento dell'ultimo minuto. Il team italo elvetico, fresco di rinnovo con Alfa Romeo , sembra ...

Formula 1, nel 2022 di Bottas potrebbe esserci l'Alfa Romeo Si valuta il futuro di Antonio Giovinazzi , ma soprattutto quello del veterano Kimi Raikkonen che rischia di non trovare posto sullo schieramento. Ecco allora che in sua sostituzione si starebbe ...

Raikkonen non scioglie il nodo sul suo futuro FormulaPassion.it Alfa Romeo Racing guarda a Bottas per il dopo Raikkonen In casa Alfa Romeo Racing il futuro di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi sembra sempre più appeso ad un filo, a meno di stravolgimento dell’ultimo minuto. Il team italo elvetico, fresco di rinnovo c ...

Bottas, futuro in bilico: spunta un altro team per il pilota Mercedes Secondo quanto emerso a Silverstone, il nome dell’attuale pilota Mercedes sarebbe in cima alle preferenze della scuderia grazie anche alla presenza di Frederic Vasseur Almeno per ora, però, secondo qu ...

