Nagelsmann | “Ecco cosa penso di Coman | Gnabry e Sané”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Julian, allenatore del Bayern Monaco, è stato intervistato da Kicker ed ha parlato anche di tre giocatori importanti della rosa dei bavaresi come Kingsley, Sergee Leroyil pensiero dell’ex tecnico del Lipsia: “Si tratta di tre giocatori dalle qualità eccezionali, che possono rendersi molto pericolosi se trovano la giusta posizione in campo. Ma devono ancora migliorare sotto il profilo del ritmo e della continuità”. FOTO: Twitter Lipsia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

