Morto lo scrittore Christian La Fauci. La madre non autosufficiente è deceduta di stenti

Lo scrittore Christian La Fauci è Morto per un malore mentre si trovava nella sua abitazione di Genova Marassi. L'uomo aveva 46 anni e viveva con la madre, 86 anni. Molto malata e non autosufficiente, la mamma di La Fauci non ha potuto chiedere aiuto nelle ore successiva alla morte del figlio. Secondo le prima ipotesi, è morta di stenti. A dare l'allarme è stato un amico dello scrittore che non riusciva a sentirlo da giorni. I due corpi sono stati trovati, in avanzato stato di decomposizione, nelle rispettive camere da letto. Il pm Stefano ...

