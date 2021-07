Microsoft Flight Simulator è disponibile per il pre-load su Xbox Series X|S – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 23 luglio 2021) Microsoft Flight Simulator è disponibile per il pre-load su Xbox Series XS, in modo da arrivare pronti al lancio su console.. A qualche giorno dall’uscita ufficiale del gioco, prevista per il 27 luglio 2021 su console, Microsoft Flight Simulator è disponibile per il pre-load. In questo modo potrete cominciare comodamente a scaricare il gioco su console, in modo da arrivare pronti al lancio. A prescindere dalle prestazioni della vostra ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 23 luglio 2021)per il pre-suXS, in modo da arrivare pronti al lancio su.. A qualche giorno dall’uscita ufficiale del gioco, prevista per il 27 luglio 2021 super il pre-. In questo modo potrete cominciare comodamente a scaricare il gioco su, in modo da arrivare pronti al lancio. A prescindere dalle prestazioni della vostra ...

