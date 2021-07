Mario Rui | “ho un debole per Zieli?ski”

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Ci sono tanti giocatori che possono fare la differenza. Io da sempre ho avuto unsu Zielinski, quindi punterei sempre su di lui. Ma non posso dimenticare gli altri, come il nostro capitano Insigne. Spero che Zielinski possa confermare il miosu di lui”.Rui il terzino sinistro del Napoli, ai microfoni di “Kiss Kiss” si lascia andare ad apprezzamenti sul compagno di squadra, Piotr Zieli?ski, che secondo lui può incidere nella stagione a seguire. Vediamo di chi parla.Rui: Piotr Zieli?ski può fare la differenza Zieli?ski è sbarcato in Italia grazie all’Udinese, ma è esploso ad Empoli, quando ...

Lo affermaintervistato da Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro del Napoli di Dimaro Folgarida. Il terzino portoghese ammette però la delusione per il mancato successo che ha significato addio ...Probabile modulo 4 - 2 - 3 - 1, con Contini in porta e difesa composta al centro da Coulibaly e Rrhamani e ai lati da Malcuit e. A centrocampo Demme, Lobotka e Politano. Davanti Elmas ...L'arma in più di Spalletti...Le voci di mercato corrono quasi quanto lui, in questi primi giorni di ritiro. Un ritiro che, per Mario Rui, ha anche l’ombra d ...Il Napoli sta vivendo un momento di grandi sconvolgimenti. Dopo il cambio in panchina, anche la rosa si prepara a subire parecchie modifiche: tutto potrebbe cambiare con Hysay che è approdato alla Laz ...