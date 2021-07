LIVE Tiro con l’arco | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Mauro Nespoli comincia la rimonta! In palio anche la qualificazione per la prova a coppie miste

Advertising

OfficialASRoma : ?? Zalewski! Passiamo in vantaggio al 49' con il suo tocco sotto porta dopo una corta respinta su tiro di El Shaaraw… - sportface2016 : Inizia il ranking round maschile di #TiroconArco: segui il LIVE, c'è Mauro #Nespoli #Tokyo2020 #Olimpiadi - zazoomblog : LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: azzurre lontane dalla vetta rischio ottavo posto per la squadra fe… - infoitsport : Risultati Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live: oggi tiro con l'arco e canottaggio - infoitsport : LIVE Tiro con l'arco, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: azzurre lontane dalla vetta, rischio ottavo posto per la squadra… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Tiro

OA Sport

Risultaticon l'Arco/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta: oggi ranking round Con tutte queste premesse sembrerebbe improbabile che negli anfiteatri di gara da oggi in poi possa accadere qualcosa ...... poi toccherà anche agli uomini dalle 6 in poi 1.40: Buongiorno o buona notte amici di OA Sport e benvenuti alla direttadella prima giornata ufficiale di gara delcon l'arco ai Giochi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.05: Per ora è tutto, appuntamento alle 6 per la gara maschile. Per l'Italia in pedana il solo Mauro Nespoli. A più tardi! 4.04: Sarà dunque Italia-Gran Bret ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione ranking round - Programma in tv/streaming e tutti gli italiani in gara oggi - I favoriti gara per gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti ...