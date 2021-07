Il G20 ha fallito: non riesce a trovare un accordo sugli obiettivi climatici (Di sabato 24 luglio 2021) I ministri dell’Energia e dell’Ambiente del Gruppo delle 20 nazioni ricche non sono riusciti a trovare un accordo sulla formulazione degli impegni chiave sui cambiamenti climatici nel loro comunicato finale. Il G20 ha fallito ha detto venerdì il ministro italiano per la transizione ecologica Roberto Cingolani. Perchè il G20 ha fallito? L’incontro del G20 è Leggi su periodicodaily (Di sabato 24 luglio 2021) I ministri dell’Energia e dell’Ambiente del Gruppo delle 20 nazioni ricche non sono riusciti aunsulla formulazione degli impegni chiave sui cambiamentinel loro comunicato finale. Il G20 haha detto venerdì il ministro italiano per la transizione ecologica Roberto Cingolani. Perchè il G20 ha? L’incontro del G20 è

