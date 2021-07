Green Pass, non serve per andare a scuola, né sui mezzi pubblici. Cosa cambia dal 6 agosto: ecco le FAQ (Di venerdì 23 luglio 2021) Il governo ha varato il decreto legge che introduce una stretta sul Green Pass. ecco alcune risposte alle domande più frequenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Il governo ha varato il decreto legge che introduce una stretta sulalcune risposte alle domande più frequenti. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Lavorano solo i vaccinati? Confindustria frena, per Ichino si può ... sulle pagine del Foglio, è Marco Bonometti, bresciano, presidente di Confindustria Lombardia, il quale conferma che 'Confindustria si augura che tutti i lavoratori abbiano il Green Pass, che tutti ...

Gelmini: "Green pass per scongiurare chiusure e coprifuoco" Così, in un'intervista al 'Corriere della Sera', la ministra degli Affari regionali "Il green pass serve a scongiurare nuove chiusure, a evitare il coprifuoco, ad aumentare la capienza all'aperto di stadi e impianti sportivi. E grazie al pass i vaccinati aumenteranno". Lo afferma, in un'...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green pass: tutte le restrizioni dal 6 agosto Basta una sola dose o, in alternativa, un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, o un documento, valido 6 mesi, che attesti la guarigione dal Covid.

Green pass, quando serve e quando no: previste multe fino a 1.000 euro Da venerdì 6 agosto il green pass diventerà obbligatorio in Italia per svolgere alcune attività, con l'introduzione di nuove regole e criteri per l'accesso a piscine, ristoranti, spettacoli e palestre ...

