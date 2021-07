Foam roller | a cosa serve | quale scegliere ed esercizis

Leggi su dilei

(Di venerdì 23 luglio 2021) APresente in tante palestre e protagonista di centri Pilates o studi fisioterapici, ilrappresenta uno strumento magnifico che non occupa troppo spazio e che apporta tantissimi benefici se ben usato. Ilnasce di fatto come uno strumento di riabilitazione finalizzata al recupero muscolare chedopo un infortunio, un trauma o un problema a carico del tessuto connettivale. Nel tempo l’uso di questo strumento ha preso un andamento utile anche per affrontare eventuali ristagni o ritenzioni idriche o per recuperare il tono di alcuni ...