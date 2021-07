F1: è ufficiale la seconda gara sprint sarà Monza (Di venerdì 23 luglio 2021) Se ne parlava già da qualche mese, ora è ufficiale: il Gran Premio d’Italia sarà il secondo appuntamento con cui verrà attivata la nuova sprint Qualifying nella storia della F1. Decisione forse dettata dal successo a Silverstone dove ha trionfato Verstappen, comunque è stato deciso di riproporre questo sistema anche per il Gp di Monza. Ci sarà un ulteriore Gp disputato con lo sprint Qualifying fuori dai confini europei, ma verrà comunicato più avanti. Si partirà venerdì con le FP1 dalle 14.30 alle 15.30 e poi si passerà alla qualifica alle 18. Dopo le FP2 di sabato dalle 12 alle 13, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Se ne parlava già da qualche mese, ora è: il Gran Premio d’Italiail secondo appuntamento con cui verrà attivata la nuovaQualifying nella storia della F1. Decisione forse dettata dal successo a Silverstone dove ha trionfato Verstappen, comunque è stato deciso di riproporre questo sistema anche per il Gp di. Ciun ulteriore Gp disputato con loQualifying fuori dai confini europei, ma verrà comunicato più avanti. Si partirà venerdì con le FP1 dalle 14.30 alle 15.30 e poi si passerà alla qualifica alle 18. Dopo le FP2 di sabato dalle 12 alle 13, la ...

