CorSport | le cessioni di Tutino e Ounas potrebbero essere la chiave per Emerson Palmieri al Napoli

Advertising

napolista : Tutino piace a Parma e Salernitana. Su Ounas ci sono Torino e Venezia. Se ne ricaverebbero una ventina di milioni c… - SiamoPartenopei : CorSport - La lista acquisti e cessioni stilata da Spalletti, ADL e Giuntoli: tutti i nomi - CalcioNapoli24 : - UBrignone : RT @CorSport: #SerieA, #acquisti e #cessioni: il tabellone di calciomercato - papocchio : RT @CorSport: #SerieA, #acquisti e #cessioni: il tabellone di calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport cessioni

ilnapolista

Napoli - Vendere per poi comprare. Liberare un posto per occuparne un altro. Via un tassello per fare spazio un altro. Conviene imparare a memoria il concetto in casa Napoli, come racconta il Corriere ...Per il mercato, Inzaghi sa bene che ci saranno delleimportanti e ha accettato il progetto ma confida che qualche pedina funzionale arrivi.Lazio, tanto lavoro per il team mercato per gli esterni d’attacco. La Lazio procede, nel suo ritiro di Auronzo, nell’evoluzione del sarrismo. La rosa però non è completa: Acerbi e Immobile sono in vac ...Il Corriere dello Sport vede tre scenari possibili per la telenovela del rinnovo di Lorenzo Insigne, in scadenza nel 2022 col Napoli: prolungamento, permanenza a parametro zero ...