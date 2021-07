Corruzione, Luca Palamara rinviato a giudizio a Perugia per tutte le accuse. L’ex pg della Cassazione Fuzio assolto in abbreviato (Di venerdì 23 luglio 2021) L’ex consigliere del Csm Luca Palamara va a processo nel filone principale dell’inchiesta per Corruzione. Il gup di Perugia Piercarlo Frabotta ha fissato l’inizio del procedimento per il 15 novembre. Rinviata a giudizio anche Adele Attisani. Assoluzione in abbreviato, invece, per L’ex procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio – i pm avevano chiesto 8 mesi di condanna – che rispondeva di due episodi di rivelazione di segreto d’ufficio: per una episodio la formula è stata il fatto non sussiste, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021)consigliere del Csmva a processo nel filone principale dell’inchiesta per. Il gup diPiercarlo Frabotta ha fissato l’inizio del procedimento per il 15 novembre. Rinviata aanche Adele Attisani. Assoluzione in, invece, perprocuratore generaleRiccardo– i pm avevano chiesto 8 mesi di condanna – che rispondeva di due episodi di rivelazione di segreto d’ufficio: per una episodio la formula è stata il fatto non sussiste, ...

