Coronavirus | i dati del 23 luglio | +46 positivi a Monza e Brianza e nessun decesso | in Lombardia tasso di positività a 1 | 9%

Ruffino_Lorenzo : Ovviamente non è vero che il 98% dei posti letto è libero. I dati giornalieri si riferiscono solo ai pazienti posit… - Agenzia_Ansa : Nelle ultime due settimane i casi di coronavirus negli Stati Uniti sono triplicati: lo indicano i dati della Johns… - sole24ore : ?? E' vero che i decessi tra i vaccinati sono superiori a quelli dei non vaccinati? Chiariamo analizzando i dati in… - franser_real : Coronavirus: i dati aggiornati al 23 luglio - infoitinterno : Coronavirus oggi 23 luglio 2021 Emilia Romagna, bollettino Covid. Dati e contagi -

Commenta per primo Secondo iforniti dal Ministero della Salute registrati 5.143 nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è del 2.2%. 17 i decessi , per un totale di 127.937 dall'inizio ...Si aggiorna di altre 17 morti il bilancio delle vittime della pandemia diin Italia. Nelle ultime 24 ore il numero dei casi è pari a 5.143 unità (ieri erano poco ... secondo idel ...TORTONA – I dati sulla diffusione del contagio di oggi, venerdì 23 luglio, a Tortona: sono 26 le persone residenti in città che risultano attualmente positive al Covid-19 (+9 rispetto a lunedì scorso) ...Una nuova variante del Covid è stata scoperta in Gran Bretagna e ora è in fase di studio. Gli esperti della Public Health England, l'agenzia esecutiva del ...