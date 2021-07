Come proteggere i capelli dal cloro: i consigli per l’estate (Di venerdì 23 luglio 2021) Chi ha un debole per la piscina e la frequenta non soltanto d’estate avrà sicuramente interesse a scoprire Come proteggere i capelli dal cloro, ancor di più se colorati. Sono diverse le precauzioni di cui possiamo usufruire prima di immergerci in acqua, altre che invece possiamo applicare dopo il bagno per evitare che il cloro guasti la salute del nostro capello e rovini anche il colore. Tra gli effetti collaterali, il cloro ha lo sgradito potere di inaridire i nostri capelli, di conseguenza sarà una continua lotta con le doppie punte. Per evitare ciocche sfibrate e una ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 luglio 2021) Chi ha un debole per la piscina e la frequenta non soltanto d’estate avrà sicuramente interesse a scopriredal, ancor di più se colorati. Sono diverse le precauzioni di cui possiamo usufruire prima di immergerci in acqua, altre che invece possiamo applicare dopo il bagno per evitare che ilguasti la salute del nostro capello e rovini anche il colore. Tra gli effetti collaterali, ilha lo sgradito potere di inaridire i nostri, di conseguenza sarà una continua lotta con le doppie punte. Per evitare ciocche sfibrate e una ...

