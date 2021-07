Autostrada A1: chiuso stanotte tratto Incisa Reggello-Firenze sud (ma verso Bologna) (Di venerdì 23 luglio 2021) Sulla A1, dalle 02:00 alle 04:00 di sabato 24 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in direzione di Firenze/Bologna per finalizzare i lavori potenziamento terza corsia del tratto. Nella stessa notte, ma con orario 01:00-04:00, sarà chiusa l'area di servizio Chianti est, situata all'interno del tratto. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 23 luglio 2021) Sulla A1, dalle 02:00 alle 04:00 di sabato 24 luglio, saràilcompreso trasud e, in direzione diper finalizzare i lavori potenziamento terza corsia del. Nella stessa notte, ma con orario 01:00-04:00, sarà chiusa l'area di servizio Chianti est, situata all'interno del. L'articolo proviene daPost.

