Alex Zanardi, il gip archivia l’inchiesta sul camionista dopo l’incidente: la decisione (Di venerdì 23 luglio 2021) Il gip del tribunale di Siena ha deciso di archiviare l’inchiesta nei confronti di Marco Ciacci, il camionista che si trovava alla guida del mezzo il 19 giugno 2020, lungo la strada provinciale 146 nel comune di Pienza, lo stesso coinvolto nell’incidente con il campione paralimpico ed ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi. La decisione quindi è stata presa dopo il terribile incidente che ha costretto Zanardi in ospedale dopo lo scontro nella staffetta di solidarietà ‘Obiettivo Tricolore’ promossa da atleti disabili. La ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Il gip del tribunale di Siena ha deciso direnei confronti di Marco Ciacci, ilche si trovava alla guida del mezzo il 19 giugno 2020, lungo la strada provinciale 146 nel comune di Pienza, lo stesso coinvolto nelcon il campione paralimpico ed ex pilota di Formula 1. Laquindi è stata presail terribile incidente che ha costrettoin ospedalelo scontro nella staffetta di solidarietà ‘Obiettivo Tricolore’ promossa da atleti disabili. La ...

