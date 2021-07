Waymo e i suoi robotaxi arrivati a un livello incredibilmente evoluto

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 22 luglio 2021) La flotta di taxi senza conducente creata da Alphabet non teme rivali e sembra avere ancora dei margini di espansione. Il servizio diè attivo dal dicembre 2018 (by Adobestock)ormai non sembra temere alcun rivale, con numeri impressionanti che lasciano intendere come il futuro dei trasporti senza conducente abbia un leader unico e indiscusso. Il servizio diOne, ricordiamolo, ha aperto per la prima volta al pubblico nel dicembre del 2018, ma non ha mai offerto corse completamente senza guidatore sino all’ottobre dello scorso anno. Oggi la sua flotta è disponibile nei dintorni ...