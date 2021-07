Vaccini e rientro a scuola Figliuolo | ' Entro il 20 agosto voglio l' elenco dei no vax'

(Di giovedì 22 luglio 2021) Le modalità dia settembre sono ancora indefinite . Sull'argomento interviene il commissario per l'emergenza covid , Francescoche, in una nuova lettera alle Regioni in cui ...

Advertising

Borderline_24 : #Covid, Lopalco su rientro a #Scuola: “La ripresa deve essere in presenza: continuare a vaccinare”… - edoeduorg : Rientro ora dal richiamo vaccini di mio figlio (sei anni). Paradosso: tutto questo rumore #novax di fondo mi ha por… - CrisF70 : RT @BeWithUs_Italy: #Vaccini, #trasporti, #distanziamento: i punti principali da chiarire a due mesi dal rientro a #scuola - BeWithUs_Italy : #Vaccini, #trasporti, #distanziamento: i punti principali da chiarire a due mesi dal rientro a #scuola… - IvanaRicci2 : RT @PersilQ: @borghi_claudio Si parla ormai SOLO di vairus e vaccini per distogliere l'attenzione dal rientro clamoroso della FORNERO, la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini rientro

Orizzonte Scuola

Le modalità dia scuola a settembre sono ancora indefinite . Sull'argomento interviene il commissario per l'emergenza covid , Francesco Figliuolo che, in una nuova lettera alle Regioni in cui riporta il ...Poi c'è il nodo scuola : con iltra meno di due mesi, si fa sempre più vivo il dibattito ... come l'attuale indisponibilità diche discrimina chi è in attesa della vaccinazione, la ...16:48Rientrano i ragazzi bloccati a Malta, continua l'odissea per gli studenti in quarantena a Dubai 16:48Sicilia, arriva una manovra correttiva: tagli per un miliardo e mezzo fino al 2023 16:43Covid, ...Il Ministero della Salute incalza le Regione e chiede, entro questa data, l'elenco delle mancate adesioni di prof e personale scolastico ...