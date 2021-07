Temptation Island | due fidanzati beccati a Roma in una serata “da single” prima della fine del reality

(Di giovedì 22 luglio 2021)non perdona e sono poche le coppie che riescono a sopravvivere all’Isola dei Tradimenti. Per scoprirlo, generalmente, bisogna attendere l’ultima puntata, ma stavolta potrebbero esserci stati degli spoiler. Due deisono infatti statidurante unaa Ponte Milvio,, circondati da diverse ragazze. E mentre per uno di loro era già nota larelazione, l’altro è stato una sorpresa (ma non troppo)., duee la ...

... relativamente alla messa in onda del terzo appuntamento di Battiti Live , ha lo scopo di evitare la sovrapposizione con la finale dell'edizione 2021 di, lo show dei sentimenti ...POCHI GIORNI DI RELAX, MA SENZA "STACCARE" MAI DAL LAVORO, TRA IL MONTAGGIO DI "" E LE SCALETTE DI "TÚ SÍ QUE VALES" . Questo quanto si legge proprio su Instagram e nello specifico s ...Lo show della musica, Battiti Live, cambia il giorno di messa in programmazione. Ecco quando andrà in onda il programma condotto da Gregoraci e Palmieri ...Gossip TV. Tommaso Eletti e Alessandro Autera pizzicati a Roma in compagnia di alcune ragazze e senza le loro fidanzate. E questo è il caso di Tommaso Eletti e Alessandro Autera che, come segnalato da ...