Record di contagi | proteste e conti in rosso | l’inizio in salita dei Giochi olimpici di Tokyo 2020

Sarà una Olimpiade diversa, segnata dai contagi da Coronavirus che sono cresciuti superando i Record registrati finora in Giappone. Alla vigilia dell'apertura dei Giochi di Tokyo 2020, sono stati conteggiati 1.979 positivi al virus, il dato alto dal gennaio scorso. Una tendenza che preoccupa gli organizzatori. Ed è notizia dell'ultima ora il focolaio nella delegazione della Repubblica Ceca presente a Tokyo, che porta a 91 i casi tra gli atleti emersi finora nel Villaggio olimpico di Harumi Futo, dove sorge la struttura che ospiterà tutti gli 11 mila sportivi.

