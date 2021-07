Piazzetta Antonicelli | Guerrini | “Aspettative deluse | no a pedonalizzazione definitiva”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente della Circoscrizione 1 di Torino, Massimo, interviene sulla questione delladi, dopo le polemiche di chi sostiene che lo spazio chiuso al traffico non sia stato gestito nel migliore dei modi, e non nasconde la propria amarezza. “Dopo due mesi di sperimentazione, registriamo notevoli e significative difficoltà rispetto ad un utilizzo pieno e funzionale di, che rendono maggiormente incomprensibile ai cittadini le modifiche relative alla viabilità, che comunque sono oggettivamente rilevanti e sulle quali, ...

...Raffaele Petrarulo (Forza Italia) la sperimentazione della pedonalizzazione di piazza. ... Ho incontrato cittadini e commercianti, in quellac'è il deserto. A parte pochissimi ...'Abbiamo voluto chiamare il programma estivo del Polo del '900 'Polo en plein air' proprio perché la maggior parte degli eventi si svolgerà all'aria aperta, in, recentemente ...Interpellanza di Raffaele Petrarulo: “Venga annullata o limitata solo agli eventi, lì c’è il deserto”. Lapietra: “Giudizi più positivi che negativi”, ma i commercianti e residenti hanno già raccolto o ...“Risulta che il progetto di pedonalizzazione sperimentale in Piazza Antonicelli, partito da poco, abbia sollevato il malcontento dei cittadini e dei commercianti della zona per una serie di valide rag ...